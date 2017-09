Ursula von der Leyen (l, CDU) und Ehemann Heiko geben ihre Stimme ab. © Holger Hollemann

Verteidigungsministerin von der Leyen wählt in Hannover

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat am Sonntag in Hannover ihre Stimme zur Bundestagswahl abgegeben. Die CDU-Politikerin ist im Wahlkreis Hannover II Direktkandidatin ihrer Partei und tritt dort gegen die frühere SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi an.