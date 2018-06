Weil jemand nachts die Vertäuung eines Fahrgastschiffes an einer Weser-Anlagestelle gelöst hat, ist ein Schaden von mindestens 50 000 Euro entstanden. Der auf dem Schiff schlafende Schiffsführer wurde gegen 3 Uhr am frühen Samstagmorgen geweckt, als das Schiff gegen einen Brückenpfeiler in Hameln prallte, wie die Polizei mitteilte.