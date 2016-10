Transrapidzug in Lathen. © Friso Gentsch/Archiv

Bahn

Versteigerung: Interessenten können Transrapid besichtigen

Seit Ende 2011 fährt der Transrapid nicht mehr im Emsland. Nun will der Bund das Magnetfahrzeug versteigern. Am Dienstag und Mittwoch können sich Interessenten das Fahrzeug auf dem früheren Testgelände in Lathen anschauen.