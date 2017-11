Fahnen der Talanx AG vor blauem Himmel in Hannover. © Sebastian Gollnow/Archiv

Versicherungen

Versicherer Talanx peilt für 2018 wieder höheren Gewinn an

Der Versicherungskonzern Talanx will nach den hohen Schäden durch Naturkatastrophen in diesem Jahr erst 2018 wieder alte Ergebnisziele erreichen. Der scheidende Vorstandschef Herbert Haas peile dafür einen Überschuss von rund 850 Millionen Euro an, teilte das Unternehmen am Montag mit.