Blaulichter blinken auf Polizeifahrzeugen. © Rolf Vennenbernd/Archiv

Buntes

Versehentlich eingeschlossen: Mann löst Alarm aus

In einem Bremerhavener Einkaufszentrum hat ein verirrter 53-Jähriger einen kuriosen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Mann am Dienstagabend kurz vor Geschäftsschluss eines Restaurants im Columbus-Center auf die Toilette gegangen.