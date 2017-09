Ein Fahrzeug der Feuerwehr. © Daniel Bockwoldt/Archiv

Notfälle

Verschmorte Schnuller lösen Feuerwehreinsatz aus

Verschmorte Plastikschnuller haben in Zeven im Landkreis Rotenburg einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatten Nachbarn am Vortag Rauchgeruch aus einer Doppelhaushälfte wahrgenommen und den Notruf gewählt.