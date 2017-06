Streifenwagen. © Bernd Settnik/Archiv

Buntes

Vermutlich gestohlene Geldbörse nach 20 Jahren gefunden

Ein seit 20 Jahren in Bückeburg verschollenes Portemonnaie ist jetzt bei Gartenarbeiten in einem Nachbarort wieder aufgetaucht. In der Geldbörse befanden sich noch Pfennig-Münzen, eine heute nicht mehr gebräuchliche Telefonkarte im Wert von sechs DM und EC-Karten.