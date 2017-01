Notfälle

Ein am Mittag aus einer Schule in Hannover weggelaufener Neunjähriger ist am späten Dienstagabend im schleswig-holsteinischen Reinbek wohlbehalten wieder aufgetaucht.

Hannover. Der Junge sei einer Reisenden in einer S-Bahn östlich von Hamburg aufgefallen, teilte die Reinbeker Polizei mit. Die Frau habe den Jungen, der mit einem Schlafanzug, einem Anorak und Winterstiefeln bekleidet war, dann zur örtlichen Polizeiwache gebracht.

Die Polizei in Hannover hatte zuvor mit Hunden nach dem Jungen gefahndet. "Ein Hund hat uns zu einem Bahnhof geführt", sagte ein Polizeisprecher. Von dort habe sich die Spur zunächst verloren. Der Neunjährige besucht eine Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung. Er sei schon mehrfach abgehauen, sagte der Sprecher. Das Kind werde die Nacht nun in einer Jugendeinrichtung in Reinbek verbringen und am Mittwoch zurück nach Hannover gebracht.

Erst am Montag hatte ein neun Jahre alter Junge in Celle die Polizei in Atem gehalten. Er war aus einer kleinen Jugendhilfeeinrichtung davongelaufen. Vorher sagte er einem Betreuer noch, er wolle nicht in die Schule. Die Polizei suchte das Kind den ganzen Tag über, erst kurz vor 16 Uhr kehrte es dann freiwillig zurück.

dpa