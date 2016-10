Kriminalität

Vermisster Gefangener aus Maßregelvollzug gefasst

Ein Anfang September aus dem Maßregelvollzug in Sachsen geflohener Straftäter ist in Hannover gefasst worden. Der 37-Jährige, nach dem mit Haftbefehl im In- und Ausland gefahndet worden war, wurde bereits am Mittwoch bei einer Kontrolle verhaftet, sagte ein Sprecher der Polizei in Görlitz am Freitag.