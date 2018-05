Ein bewaffneter Mann hat eine Spielhalle in Hameln überfallen und dabei mehrere Hundert Euro erbeutet. Der maskierte Räuber stürmte am Mittwochabend in das Lokal, bedrohte eine Angestellte mit einer Schusswaffe und verstaute das ausgehändigte Geld in einer Leinentasche, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.