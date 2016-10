Ein Rettungswagen mit Blaulicht fährt durch eine Straße.© Lukas Schulze/Archiv

Unfälle

Vermisster 16-Jähriger bei Verkehrsunfall getötet

Eine schreckliche Nachricht hatte die Polizei für eine Frau im Landkreis Harburg, die ihren 16-jährigen Sohn am Sonntagabend vermisst melden wollte. Die Beschreibung stimmte mit einem am Morgen tödlich verunglückten Radfahrer überein, der keine Papiere bei sich hatte, wie die Polizei am Montag mitteilte.