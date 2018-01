Ein Warnschild mit der Aufschrift «Eisglätte».© Patrick Pleul/Archiv

Unfälle

Verletzte bei Glätteunfällen in Niedersachsen

Auf glatten Straßen in Niedersachsen hat es in der Nacht auf Mittwoch zahlreiche Unfälle gegeben. In Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) kam eine Autofahrerin am Morgen von der Fahrbahn ab und wurde in einen Graben geschleudert, wie eine Polizeisprecherin sagte.