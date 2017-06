Feuerwehrwagen © Friso Gentsch/Archiv

Schulen

Verletzte Jugendliche nach Schulabschluss-Scherz

Eine Rauchbombe hat an einer Oberschule in Bad Laer bei Osnabrück am Dienstag 15 Schüler leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ließen Schulabgänger die Rauchbombe am Vormittag während einer Abschlussveranstaltung losgehen - offensichtlich als Teile eines Scherzes.