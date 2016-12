Verteidigung

Norddeutschland wird im Januar die logistische Drehscheibe für eine Verlegung von US-Streitkräften nach Mittel- und Osteuropa. Anfang des Jahres sollen rund 4000 US-Soldaten mit ihren Fahrzeugen und ihrer Ausrüstung unter anderem in Bremerhaven eintreffen, von dort geht es weiter nach Polen.

Osterholz-Scharmbeck. Das gab der Oberbefehlshaber der US-Landstreitkräfte in Europa, General Frederick Hodges, am Dienstag im niedersächsischen Osterholz-Scharmbeck bekannt.

Innerhalb der Nato-Operation "Atlantic Resolve" sollen die Soldaten die US-Streitkräfte in den östlichen Nato-Ländern verstärken. Ziel sei die Friedenssicherung in Europa und eine Demonstration von Stärke gegenüber Russland, sagte Hodges in der Logistikschule der Bundeswehr in Osterholz-Scharmbeck, die einer der zentralen logistischen Knotenpunkte der Operation ist.

dpa