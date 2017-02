Unfälle

"Rummss!!!" steht auf der roten Postkarte, mit der Landesverkehrswacht und Polizei demnächst niedersachsenweit gegen die massenhaften Fälle von Unfallflucht mobil machen wollen.

Hannover. "Bleiben Sie fair - wählen Sie 110" heißt es auf der Karte, die auf der Rückseite Tipps zum richtigen Verhalten nach einem Parkplatzrempler oder einer Schramme mit dem Einkaufswagen gibt.

Die Zahl der Unfallfluchten steigt in Niedersachsen nämlich seit Jahren an, wie das Innenministerium mitteilte. Waren es 2007 noch 39 818 Fälle, lag die Zahl 2015 bei 47 552. Bei Unfällen mit Verletzten machten sich allerdings etwas weniger Fahrer als früher aus dem Staub. Die Zahl der Fälle sank von 2922 im Jahr 2007 auf 2735 im Jahr 2015. Die Zahl der Verkehrsunfälle stieg in dem Zeitraum weniger stark an als die der Unfallfluchten, und zwar von 200 258 auf 211 348.

