Alexander Dobrindt (CSU). © Tobias Hase/Archiv

Brauchtum

Verkehrsminister Ehrengast der Schaffermahlzeit 2017

Ehrengast der 473. Schaffermahlzeit in Bremen ist am 10. Februar Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). Das teilte die 1545 gegründete Stiftung Haus Seefahrt am Mittwoch mit.