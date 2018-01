Ein Patient eine Dose mit Cannabis in der Hand. b© Swen Pförtner/Archiv

Verkehr

Verkehrsgerichtstag: Cannabis-Patienten am Steuer

Der Verkehrsgerichtstag will in dieser Woche darüber diskutieren, ob Cannabis-Patienten am Straßenverkehr teilnehmen sollten. Nach einem Anfang 2017 verabschiedeten Gesetz dürfen Ärzte Patienten mit chronischen Schmerzen Cannabis verschreiben.