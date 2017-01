Verkehr

Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag, Martin Burkert, hält die Konsolidierungsphase im Fernbusmarkt für abgeschlossen und pocht auf die Einführung einer Maut.

Berlin/München. Als Richtgröße nannte er 0,4 Cent pro Fahrgast und Kilometer. "Ich glaube, die Menschen wären bereit, das zu zahlen, wenn sie dafür eine vernünftige Businfrastuktur, also etwa ordentliche Busbahnhöfe mit Kiosk und Toiletten bekämen", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Bremen, wo sich am Montag die Bustouristikbranche trifft. Branchenführer FlixBus warnte dagegen vor einer zusätzlichen Steuer, die letzlich zu Lasten der Fahrgäste gehe.

dpa