Delmenhorst

Durch die Wucht des Aufpralls seien am Mittwochabend Teile der Hauswand herausgebrochen, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Zur Höhe des Schadens machte die Polizei zunächst keine Angaben. Er sei aber erheblich, sagte ein Sprecher. Menschen wurden nicht verletzt. Weil nach dem Vorfall kein Statiker greifbar war, wurde das Haus in der Nacht zum Donnerstag gesperrt. Weshalb sich der Anhänger in einer Kurve löste, war zunächst unklar.

dpa