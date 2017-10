Vergabe-Affäre: Zeugin unter Druck aus der Pressestelle

Landtag

Einflussnahme der Pressestelle in Niedersachsens Staatskanzlei auf die dortige Europa-Abteilung stand am Dienstag im Fokus des Untersuchungsausschusses zur Vergabe-Affäre.

Hannover. CDU-Obmann Uwe Schüneman zitierte bei der Befragung der Europa-Staatssekretärin Birgit Honé aus einem internen Vermerk. Darin wirft die Pressestelle der Europa-Abteilung wegen der geplanten Auftragsvergabe an eine Agentur "abenteuerliches und mehr als fahrlässiges Verhalten" vor. Der Agentur wurde die fachliche Qualifikation zur Entwicklung einer Kommunikationsstrategie für die EU-Förderung abgesprochen.

Honé gab "hochemotionale fachliche Auseinandersetzungen" ihrer Mitarbeiter mit der Pressestelle zu. Vize-Sprecher Michael Jürdens habe einen Workshop sowie die Auftragsvergabe an den SPD-nahen Kommunikationsberater Michael Kronacher vorgeschlagen. Honé: "Die Pressestelle wollte gerne Herrn Kronacher". Probleme habe es zudem mit der Rechnung für ihn gegeben. Ihre Mitarbeiter gingen davon aus, dass er beauftragt werden sollte, da er eh mit der Suche nach einem Landes-Slogan befasst sei. "Wir sind daher davon ausgegangen, dass er auch von dort bezahlt wird", sagte die SPD-Politikerin. Sie habe aber schließlich aus ihrem Etat gezahlt.

Zuvor soll Kronacher vorgeschlagen haben, dass die Kosten zwischen ihrer Abteilung und der Pressestelle geteilt werden. "Das ist eine peinliche Geschichte", sagte Honé, "natürlich geht das so nicht." In der Vergabe-Affäre der niedersächsischen Landesregierung geht es um mehrere Fälle, in denen Ministerien und die Staatskanzlei SPD-nahe Firmen bei der Vergabe von Aufträgen bevorzugt haben sollen.

dpa