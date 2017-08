Michael Kronacher sitzt im Landtag in Hannover. © Holger Hollemann

Landtag

Vergabe-Affäre: Kronacher prüfte Aufträge nicht juristisch

Der Berliner Kommunikationsberater Michael Kronacher hat die an ihn vergebenen Aufträge der Landesregierung juristisch nicht geprüft. Wenn er Aufträge annehme, gehe er davon aus, dass diese auf korrekte Weise zustande gekommen seien, sagte Kronacher am Dienstag in Hannover vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags zur Vergabe-Affäre.