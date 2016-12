Extremismus

Der Verfassungsschutz in Niedersachsen hat Kuchenverkaufsstände von Muslimen im Visier, mit denen möglicherweise auch Geld für islamistische Gruppen in Syrien gesammelt wird.

Hannover. Die "Cake Day"-Aktionen werden in unregelmäßigen Abständen in Hannover sowie in anderen niedersächsischen Städten und auch bundesweit organisiert, teilte der Verfassungsschutz mit. Auf den Ständen wird unter anderem für Organisationen aus dem islamistischen Spektrum geworben, deshalb schaut sich die Behörde die Aktionen genau an.

dpa