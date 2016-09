Maren Brandenburger. © Peter Steffen/Archiv

Verfassungsschutz: Keine Politvorgaben bei Islamismusabwehr

Der niedersächsische Verfassungsschutz hat bei der Bekämpfung der Islamismusgefahr politische Vorgaben bestritten. "In keinem Fall hat es, seit ich diese Behörde leite, Vorgaben der Hausspitze gegenüber dem niedersächsischen Verfassungsschutz gegeben", sagte Verfassungsschutzpräsidentin Maren Brandenburger am Mittwoch im Untersuchungsausschuss in Hannover zu islamistischen Bedrohungen aus.