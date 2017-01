Unwetter

Vereiste Weiche lässt Straßenbahn entgleisen

Eine entgleiste Straßenbahn hat am Freitagmorgen in Bremen für größere Verspätungen im öffentlichen Nahverkehr gesorgt. Weil eine Weiche vor dem Betriebsgelände der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) am Flughafen vereist war, habe sie nicht umgestellt werden können, sagte ein Sprecher.