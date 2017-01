Detlef Ahting. © Holger Hollemann/Archiv

Tarife

Verdi: Fachkräfte arbeiten lieber für Kommunen

Fachkräfte im öffentlichen Dienst sind in Niedersachsen häufig lieber bei den Kommunen angestellt als beim Land. Das hänge auch mit der schlechteren Bezahlung der Beschäftigten beim Land zusammen, erklärte Verdi-Landesbezirksleiter Detlef Ahting am Dienstag in Hannover.