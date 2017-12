Weiträumig abgesperrt hat die Polizei die Vegesacker Heerstraße in Bremen. © Carmen Jaspersen

Kriminalität

Verdächtiges Paket in Bremen: Entwarnung nach Großeinsatz

Der Fund eines verdächtigen Paketes in einer Postfiliale in Bremen-Schönebeck hat am Samstag einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Am Vormittag konnten die Behörden jedoch Entwarnung geben, nachdem Sprengstoff-Spezialisten das Paket untersucht hatten.