Ein «Polizei»-Schild ist zu sehen. © Ralf Hirschberger/Archiv

Kriminalität

Verdächtiger schweigt nach tödlichen Schüssen in Supermarkt

Nach den tödlichen Schüssen in einem Supermarkt in Bremen schweigt der mutmaßliche Schütze weiterhin zu den Vorwürfen. Der Beschuldigte mache keine Angaben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag.