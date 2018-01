Ein Polizeifahrzeug steht mit Blaulicht auf der Straße. © Patrick Seeger/Archiv

Kriminalität

Verdächtiger nach Vergewaltigung festgenommen

Nach der Vergewaltigung einer jungen Frau in Hannover hat die Polizei einen 24-Jährigen festgenommen. Er soll an der Wohnung der Heranwachsenden geklingelt und sie zur Kellertreppe eines Mehrfamilienhauses gezerrt haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit.