Junge Puten in einem Stall. © Carmen Jaspersen/Archiv

Gesundheit

Verdacht der gefährlichen Vogelgrippe erneut bestätigt

Zum mittlerweile vierten Mal hat sich der Verdacht der gefährlichen Vogelgrippe in einem Geflügelmastbetrieb in Niedersachsen bestätigt. In dem Puten-Maststall im Landkreis Cloppenburg sei der hochansteckende Erreger vom Typ H5N8 nachgewiesen worden, sagte ein Sprecher des niedersächsischen Landwirtschaftsministerium am Montag in Hannover.