Verdacht auf NS-Raubkunst in vier von fünf Museen

Bei der Suche nach NS-Raubkunst haben Forscher in vier von fünf untersuchten südniedersächsischen Museen Verdachtsfälle gefunden. Die Ergebnisse zeigten eindrucksvoll, wie wichtig die Ausweitung der Suche nach NS-Raubgut in Niedersachsen ist, sagte Kulturministerin Gabriele Heinen-Kljajić (Grüne) am Montag zum Abschluss des Pilotprojektes in Hann.Münden.