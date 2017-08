Überwachungskamera in Bahn der hannoverschen Verkehrsbetriebe. © Julian Stratenschulte/Archiv

Datenschutz

Verbot von Kameraüberwachung erneut vor Gericht

Das Verbot der niedersächsischen Datenschutzbehörde von Videoaufzeichnungen im Nahverkehr in Hannover wird erneut die Richter beschäftigen. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg wird den Fall am 7. September verhandeln, wie eine Sprecherin am Dienstag mitteilte.