Das Blaulicht an einem Polizeiauto.© Patrick Pleul/Archiv

Verkehr

Vater überfährt versehentlich eigenen Sohn

Bei einem tödlichen Verkehrsunfall in Ostfriesland hat ein Vater seinen eigenen 16-jährigen Sohn überfahren. Der Junge wurde schwer verletzt und starb kurze Zeit nach dem Unfall am Mittwochabend in einem Krankenhaus.