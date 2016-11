Das Landgericht in Verden. © Ole Spata/Archiv

Urteile

Vater getötet: Psychisch kranker Sohn kommt in Psychiatrie

Weil er seinen Vater mit einem Beil attackierte und tötete, muss ein 38 Jahre alter Mann in die Psychiatrie. Das Landgericht Verden ordnete am Dienstag in seinem Urteil die unbegrenzte Sicherungsverwahrung des psychisch kranken Sohnes an.