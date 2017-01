Prozesse

Das Landgericht Oldenburg hat einen 28-Jährigen wegen des Todes seines Vaters zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Der junge Mann hatte seinen 59-jährigen Vater im Juli vorigen Jahres nach einem Trinkgelage so massiv geschlagen und getreten, dass er an seinen schweren Verletzungen starb.

Oldenburg. Der Sohn wurde wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt. Die Tat sei das Ende einer "fatalen Vater-Sohn-Beziehung" gewesen, sagte Richter Sebastian Bührmann am Donnerstag. Gleichzeitig ordnete er eine zweijährige Unterbringung in einer Entziehungsanstalt für Alkoholiker an. Die Staatsanwaltschaft hatte sechs Jahre Haft, die Verteidigung eine Strafe von drei bis vier Jahren gefordert.

