Der Vorsitzende der IG BCE, Michael Vassiliadis. © P. Steffen/Archiv

Gewerkschaften

Vassiliadis bleibt Chef der IG BCE

Michael Vassiliadis (53) bleibt an der Spitze der Industriegewerkschaft IG BCE. Er sei beim Kongress der Gewerkschaft mit 97,7 Prozent für weitere vier Jahre gewählt worden, teilte die IG BCE am Dienstag in Hannover mit.