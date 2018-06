Hamburg

Im Oktober 2018 will das Unternehmen nun einen Standort in Hamburg übernehmen - das Kehrwieder Theater in der Hamburger Hafencity. "Gezeigt wird eine beeindruckende Show mit Weltklasse-Artisten, die international bereits 1,5 Millionen Menschen begeistert hat", teilte das Unternehmen mit.

Der Titel "WET" sage eigentlich auch schon, worum es dabei geht und passe über das Element Wasser thematisch hervorragend zu Hamburg, hieß es weiter. Für Hamburg werde die Show noch einmal neu inszeniert. Deutschlandweit beschäftigt die GOP Entertainment Group rund 800 Mitarbeiter und holt jährlich mehr als 300 Artisten aus mehr als 40 Nationen auf die Bühne. Pro Jahr besuchen nach Angaben des Unternehmens 800 000 Menschen die rund 45 Shows, die zum größten Teil von GOP showconcept selber produziert werden.

dpa