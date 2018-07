Hannover

Damit lag Niedersachsen unter dem Bundesdurchschnitt von 23,1 Prozent. Am höchsten war der Väteranteil in Sachsen (27,6 Prozent). Am niedrigsten war er im Saarland (17,5 Prozent), in Rheinland-Pfalz (19,6 Prozent) und in Bremen (19,8 Prozent).

Insgesamt bezogen in den vergangenen Jahren mehr Väter und Mütter Elterngeld - in Niedersachsen und bundesweit. In Niedersachsen waren das 2017 rund 167 000 Eltern - rund 14 000 mehr als im Jahr davor.

Eltern, deren Kinder nach dem 1. Juli 2015 geboren wurden, können zwischen dem Basiselterngeld (bisheriges Elterngeld) und dem Elterngeld Plus wählen. Beides ist auch kombinierbar. Das Elterngeld Plus fällt in der Regel niedriger aus, wird dafür aber erheblich länger gezahlt - bis zu 36 Bezugsmonate für beide Elternteile zusammen.

Praktisch alle Empfänger im Jahr 2017 konnten bereits die neue Wahlmöglichkeit nutzen. Dies machten insbesondere Frauen. Knapp jede dritte Mutter in Niedersachsen entschied sich dafür.

dpa