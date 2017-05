Blick auf ein Schild mit einem Volkswagen Logo. © Julian Stratenschulte/Archiv

Auto

VW will mit Kernmarke mehr Gewinn machen

Volkswagen will mit seiner lange gewinnschwachen Kernmarke VW im laufenden Jahr deutlich mehr Geld verdienen. Die operative Umsatzrendite solle auf Jahressicht am oberen Ende der Bandbreite von 2,5 bis 3,5 Prozent liegen, teilte das Unternehmen am Freitag in Wolfsburg mit.