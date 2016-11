Ein VW Logo im Gegenlicht in Wolfsburg (Niedersachsen). © Peter Steffen/Archiv

Auto

VW will Sachinvestitionen weiter herunterfahren

Der von der Dieselkrise durchgeschüttelte Volkswagen-Konzern will seine Ausgaben stärker im Zaum halten. Den Anteil der Sachinvestitionen am Umsatz will VW bis 2020 auf rund 6 Prozent senken, wie der Dax-Konzern am Freitag in Wolfsburg nach einer Aufsichtsratssitzung mitteilte.