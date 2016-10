Neuwagen des VW-Konzerns stehen neben einem VW-Werk. © Ingo Wagner/Archiv

Auto

VW wieder mit mehr Gewinn

Der Abgas-Skandal bei Volkswagen hinterlässt auch ein Jahr nach seinem Beginn weiter Spuren in der Bilanz des Konzerns. Europas größter Autobauer fuhr in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 8,65 Milliarden Euro Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ein, wie er am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte.