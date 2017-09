Ein Schild mit einem Volkswagen Logo in Hannover. © Julian Stratenschulte/Archiv

Auto

VW verkauft mehr Pkw im August: Dieseldebatte belastet

Der Volkswagen-Konzern hat im August insgesamt mehr Pkw seiner Kernmarke VW abgesetzt als im Vorjahr. In Deutschland jedoch sanken die Verkäufe im zweistelligen Prozentbereich - so führte unter anderem die Dieseldebatte zu einer Kaufzurückhaltung der Kunden, wie Volkswagen am Montag kurz vor Beginn der Automesse IAA in Frankfurt mitteilte.