Ein VW-Logo vor Wolkenkratzern. © Uli Deck/dpa

Auto

VW und Audi starten US-Rückruf wegen Brandgefahr

Die deutschen Autohersteller VW und Audi beordern in den USA Zehntausende Fahrzeuge wegen Benzinlecks in die Werkstätten. Das Problem betrifft gut 280 000 Wagen, wie die US-Verkehrsaufsicht NHTSA am Freitag mitteilte.