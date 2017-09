Ein Schild mit einem VW-Logo ist zu sehen. © Julian Stratenschulte/Archiv

Auto

VW soll in China fast 5 Millionen Autos zurückrufen

Volkswagen muss in China 4,86 Millionen Autos wegen Airbag-Problemen in die Werkstätten rufen. Es geht dabei erneut um Fahrzeuge mit Airbags des japanischen Herstellers Takata, wie die chinesische Qualitätsaufsicht (AQSIQ) am Donnerstag auf ihrer Website mitteilte.