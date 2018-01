Volkswagen Markenchef Herbert Diess bei der Detroit Auto Show. © Jose Juarez

Auto

VW plant Milliarden-Investitionen in Nordamerika

Die Volkswagen-Kernmarke VW Pkw will in Nordamerika mit Milliarden-Investitionen und neuen Modellen in die Offensive gehen. Bis 2020 sollen 3,3 Milliarden Dollar (2,8 Mrd Euro) in die Region fließen.