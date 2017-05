Das Volkswagen Logo am Verwaltungshochhaus auf dem VW Werk. © Julian Stratenschulte/Archiv

Auto

VW muss in China mehr als halbe Million Autos zurückrufen

Der deutsche Autobauer Volkswagen und sein chinesischer Partner FAW müssen in China mehr als eine halbe Million Autos zurückrufen. Das berichtete die staatliche Qualitätsaufsicht (AQSIQ) in Peking am Mittwoch auf ihrer Webseite.