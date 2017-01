Ein Schild mit einem Volkswagen-Logo. © Julian Stratenschulte/Archiv

Auto

VW mit US-Absatzplus zum Jahresschluss

Volkswagen hat im abgelaufenen Dezember seine Verkaufszahlen auf dem US-Markt den zweiten Monat in Folge deutlich steigern können. Der Neuwagenabsatz der Kernmarke VW kletterte verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 20,3 Prozent auf 37 229 Autos, wie die US-Tochter des Dax-Konzerns am Mittwoch in Herndon mitteilte.