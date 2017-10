Das Volkswagen-Logo prangt über dem Verwaltungshochhaus. © Julian Stratenschulte/Archiv

Auto

VW liefert erstmals über eine Million Autos im Monat aus

Der Volkswagen-Konzern hat im September mehr Autos an Kunden ausgeliefert als jemals zuvor in einem einzelnen Monat. In Deutschland allerdings blieb der Absatz rückläufig.