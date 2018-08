Volkswagen hat seine Verkäufe in den USA im vergangenen Monat dank gefragter Stadtgeländewagen erneut kräftig gesteigert. Im Juli wurden 30 520 Autos mit dem VW-Logo und damit knapp 13 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum abgesetzt, wie das Unternehmen am Mittwoch am US-Sitz in Herndon (Bundesstaat Virginia) mitteilte.