Ein VW-Logo leuchtet an einem Volkswagen-Autohaus in Hannover. © Julian Stratenschulte/Archiv

Auto

VW erzielt Vergleich für 3,0-Liter-Dieselwagen

Volkswagen hat in der Affäre um manipulierte Emissionswerte einen weiteren Vergleich mit US-Klägern ausgehandelt. Es sei eine Grundsatzeinigung mit Behörden und Kunden über Reparaturen, Rückkäufe und Entschädigungen bei gut 80 000 größeren Dieselwagen ausgehandelt worden, verkündete der zuständige US-Richter Charles Breyer am Donnerstag bei einer Anhörung in San Francisco.