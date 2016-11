Das VW-Logo ist in der Autostadt in Wolfsburg zu sehen. © Rainer Jensen/Archiv

Auto

Volkswagen hat viele Probleme. Die Kernmarke VW verdient kaum Geld, etliche Zukunftsthemen geht der Autobauer spät an - und der Abgasskandal hat alles noch viel schlimmer gemacht. Ein Zukunftspakt soll die Kernmarke sanieren helfen. Bis zu 30 000 Jobs fallen weg.

Wolfsburg. Volkswagen wird im Rahmen des sogenannten Zukunftspakts allein in Deutschland bis 2025 rund 23 000 Stellen streichen. Das bestätigten Unternehmen und Betriebsrat am Freitag in Wolfsburg. Weltweit sollen bis zu 30 000 Jobs wegfallen.

dpa